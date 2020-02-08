Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu madde satışı yapan kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu madde satışı yapan kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesinde "İsko" lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis, "İsko" olarak bilinen uyuşturucu satıcısının adresini tespit etti. Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatan polis, İsko lakaplı İsmail D.(24)'nin Yakuplu Mahallesindeki evine baskın düzenledi. Operasyonda İsmail D. yakalanarak gözaltına alınırken,  evinde yapılan aramalarda ise 432,14 gram bonzai, 2 tüfek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanadı.


Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
500 bin TL ödülle aranan teröristin öldürüldükten sonraki görüntüleri çıktı ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:05:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]