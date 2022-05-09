Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı

09.05.2022 10:13
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde, uyuşturucu madde satıcısı İran uyruklu M.F.K'nın adresine baskın yapan emniyet güçleri, kızartma makinesinin altına gizlenmiş halde 3 bin 700 adet ectasy hap buldu. Zanlı gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, alışveriş merkezi çevresinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

ÜLKEYE 1 AY ÖNCE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay hakkında geniş çaplı başlatılan incelemelerde, ülkeye 1 ay önce giriş yapan M.F.K.'nın, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Alışveriş merkezi önüne gelen şüpheliyi yakalayan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ve bir adet anahtar ele geçirdi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU MADDE KIZARTMA MAKİNASINDAN ÇIKTI

Anahtarın, şüphelinin yaşadığı eve ait olduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri, operasyon düzenledi. Evde arama yapan Beylikdüzü Asayiş Büro polisleri, kızartma makinesi altına saklanmış 3 bin 700 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. M.F.K., polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı - Son Dakika


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