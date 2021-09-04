Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, evde bulunan İran uyruklu H.K.R. (32) ve F.S. (26) gözaltına alındı.

Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, 2 kilo 150 gram skunk, 47,8 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

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