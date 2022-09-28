Beylikdüzü'nde mısır kutusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs, evinde yüksek miktarda uyuşturucu, silah ve parayla yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde mısır kutusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs, evinde yüksek miktarda uyuşturucu, silah ve parayla yakalandı

28.09.2022 11:02

Beylikdüzü'nde kendisini, "Mısırcı Dede" olarak tanıtan şahıs, evinde çok miktarda uyuşturucu, silah ve parayla yakalandı. Evinde kurduğu düzenekle evinde uyuşturucu yetiştiren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtan 62 yaşındaki G.C.'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre G.C.'nin evini takip etti. Yapılan çalışmaların ardından G.C.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda G.C. ile A.T. (66) gözaltına alındı.

Patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan mısırcı dede yakalandı

MISIRCI DEDENİN EVİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ ÇIKTI

Evde yapılan aramalarda 5 bin 220 gram esrar, 110 gram kubar, 6 gram hint keneviri, 4 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet presleme cihazı, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri büyük boy patlamış mısır kutusundan sattığı bu sebeple kendisine 'Mısırcı Dede' denildiği ortaya çıktı. Evinin bir odasını kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirebilecek hale getiren Mısırcı Dede G.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.C. ile birlikte gözaltına alınan A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan mısırcı dede yakalandı
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Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN 'MISIRCI DEDE' YAKALANDI BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN 'MISIRCI DEDE' YAKALANDI
Kaynak: DHA

Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde mısır kutusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs, evinde yüksek miktarda uyuşturucu, silah ve parayla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde mısır kutusunda uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs, evinde yüksek miktarda uyuşturucu, silah ve parayla yakalandı - Son Dakika
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