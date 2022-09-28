BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN "MISIRCI DEDE" YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN "MISIRCI DEDE" YAKALANDI

28.09.2022 11:31

BEYLİKDÜZÜ'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtttığı belirtilen ve evinde uyuşturucu yetiştiren G.C. (62) yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtttığı belirtilen ve evinde uyuşturucu yetiştiren G.C. (62) yakalandı. Uyuşturucuyu da patlamış mısır kutusunda sattığı tespit edilen şüphelinin evinde çok miktarda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtan G.C.?nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre G.C.?nin evini takip etti. Yapılan çalışmaların ardından G.C.?nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda G.C. ile A.T. (66) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 5 bin 220 gram esrar, 110 gram kubar, 6 gram hint keneviri, 4 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 81 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet presleme cihazı, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi.

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri büyük boy patlamış mısır kutusundan sattığı bu sebeple kendisine 'Mısırcı Dede' denildiği ortaya çıktı. Evinin bir odasını kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirebilecek hale getiren Mısırcı Dede G.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.C. ile birlikte gözaltına alınan A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı Mısır, Kaçırılan Antik Heykelini İsviçre'den Geri Aldı Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan 'Mısırcı Dede' yakalandı Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan 'Mısırcı Dede' yakalandı
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN 'MISIRCI DEDE' YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:27 Altına yatırım yapmak mantıklı mı? Fiyat düşüşlerine uzman isimden yarum geldi!
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:25 Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:42:33. #1.12#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN "MISIRCI DEDE" YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement