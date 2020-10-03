Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanıcısının ifadesi doğrultusunda Yakuplu Mahallesi'nde çalışma başlattı.
Bölgede uygulama yapan ekipler, belirtilen eşkale uygun i gören şüpheli araçla kaçarak Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bir eve girdi.
Eve baskın düzenleyen ekipler kolunda dövme olan Rami A'nın da arasında bulunduğu Suriye uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulunmasının ardından evde aramaları yoğunlaştıran ekipler, süt paketlerinin ve tandır ekmeklerinin arasına yerleştirilmiş 2 kilogram 43 gram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:45 - Kaynak: AA
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