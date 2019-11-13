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Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Atatürk Bulvarı'nda uygulama yapan ekiplerin şüphelenerek durdurmak istediği araç uyarılara rağmen kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonrası Bizimkent Kavşağı'nda durdurulan aracın sürücüsü Seyfettin Ş. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 110 gram skunk, cep telefonu, sim kart ve 3 bin 900 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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