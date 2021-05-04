Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Mayıs'ta, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.K'yi gözaltına aldı. Aramada, şüphelinin üzerinde 2,5 gram, evinde ise 850 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA
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