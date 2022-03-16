Beylikdüzü'nde uyuşturucu zanlısı elindeki "kaplan" dövmesinden yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde uyuşturucu zanlısı elindeki "kaplan" dövmesinden yakalandı

16.03.2022 14:26
Beylikdüzü'nde uyuşturucu zanlısı elindeki "kaplan" dövmesinden yakalandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte araçta uyuşturucu satan zanlı, elindeki 'kaplan' figürlü dövmeden yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte araçta uyuşturucu satan zanlı, elindeki 'kaplan' figürlü dövmeden yakalandı. Zanlının, uyuşturucuyu kız arkadaşının iç çamaşırında sakladığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta ilçeye bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir otomobilde kaplan dövmeli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve söz konusu maddeyi araçta yer alan yabancı uyruklu kadının iç çamaşırlarına sakladığı ihbarını aldı. Polis ihbarcıyla irtibata geçerek zanlıların eşkalini sordu. Uyuşturucu tacirlerinden erkek olan kişinin 'kaplan' dövmeli olduğu bilgisi alındı. 5 gün boyunca devam eden yakın takibin ardından şüpheli otomobil 14 Mart'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan Erkan B. (31) ve yabancı uyruklu olduğu ifade edilen D.E. (23)adlı kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 671,21 gram skunk ve 25,55 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 250 TL ve 2 bin dolar para ele geçirildi. Yakalanan Erkan B. ve D.E., "Ruhsatsız Tabanca bulundurmak" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından dün sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde uyuşturucu zanlısı elindeki kaplan dövmesinden yakalandı

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Uyuşturucu, Beylikdüzü, Hisarcık, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde uyuşturucu zanlısı elindeki 'kaplan' dövmesinden yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde uyuşturucu zanlısı elindeki "kaplan" dövmesinden yakalandı - Son Dakika
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