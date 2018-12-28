Beylikdüzü'nde Uzun Namlulu Silahla Market Soygunu
1 saat önce
Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde bir markete gelen silahlı 3 kişi market çalışanlarını etkisiz hale getirip 10 bin lira üzerindeki para ile kaçtı.
Beylikdüzü
'nde sabah saatlerinde bir markete gelen silahlı 3 kişi market çalışanlarını etkisiz hale getirip 10 bin lira üzerindeki para ile kaçtı. Olaydan sonra şoka giren bir çalışan ise gözyaşlarına boğuldu.
Olay, Adnan Kahveci
Mahallesi Dere Sokağı'nda meydana geldi. Sabah
08.15 sıralarında marketin açıldığı esnada silahlı 3 kişi içeriye girdi. Araçla gelen soyguncular uzun namlulu silah ile market çalışanlarını etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 10 bin liranın üzerinde nakit parayı gasp eden hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını izleyip şüphelilerin eşkalini belirleyen polis ekipleri yakalama çalışması başlattı. Bu sırada market çalışan bir kadının korkarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:50 Kaynak: İHA
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