Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku - Son Dakika

Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku

16.04.2021 21:19

Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku Evine giren hırsızlar 400 bin liralık arabayı çaldı, sigorta şirketi ret verdi Beylikdüzü'nde eve tırmanan hırsızlar, uyuyan aileyi spreyle bayıltıp 400 bin liralık arabayı alıp kayıplara karıştı Beylikdüzü'nde Gözlemecioğlu...

Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku

Evine giren hırsızlar 400 bin liralık arabayı çaldı, sigorta şirketi ret verdi

Beylikdüzü'nde eve tırmanan hırsızlar, uyuyan aileyi spreyle bayıltıp 400 bin liralık arabayı alıp kayıplara karıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Gözlemecioğlu ailesinin 1'nci kattaki evlerine gece saatlerinde giren hırsızlar, 400 bin liralık aracını ve eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili şikayetçi olan aileye ikinci şok ise sigorta şirketinden 'ihmal' iddiasıyla ret cevabı gelmesiyle oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Karahan Gözlemecioğlu ve ailesi 1'nci kattaki evlerinde uyurken balkondan tırmanan hırsızlık şüphelileri aileye sprey sıkarak bayılttı. Aile uyurken içerden 400 bin lira değerindeki aracın anahtarı alan hırsızlar anahtarın yanı sıra saat, çek senet gibi değerli evraklarını da alıp kaçtı. Aracın anahtarıyla aracı da çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Sabah uyanan aile durumu fark edince polisi arayarak şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine olay yeri inceleme ekipleri de tutanak tuttu.

"Muhtemelen sprey sıktılar çünkü sabah gözümüzü açamadık"

Hırsızlık olayı ilgili konuşan Karahan Gözlemecioğlu hırsızların yarım saat gibi bir süre evde kaldıklarını kaydederek, "Saat 1 buçuk gibi uyuduk. Sabah doğum günü vardı çocuğumun. Sabah 8 sıralarında baktığımda evin kapıları açıktı. Kamera kayıtlarında hepsi görülüyor. Muhtemelen sprey sıktılar çünkü sabah gözümüzü açamadık. Normalde geceleri çok sık kalkarım ama kalkamadım. Çocuğum 1 yaşında ve sürekli uyanıyor. Annesi bile uyanamamış çocukta çok ağlamış. Anne gözünü bile açamamış. Montumun cebinde çek senetlerimi ve ticari aracımın anahtarını bir de diğer aracımın anahtarlarını çalmışlar. Kamerada gözüküyor mont ellerinde. O kadar aşağılık bir insanlar ki ayakkabılarımı bile almışlar" dedi.

"Sigorta şirketi tek kalemde ret kararı verdi"

Hırsızlıkla ilgili şikayetçi olduklarını ancak tutulan tutanakta evlerinin 1'nci kat bir ev yerine bahçe katında bir ev gibi gösterildiğini iddia eden Gözlemecioğlu, "Evim çok kolay girilecek bir yermiş gibi gösterilmiş. Normal bir insan denesin birisi bile çıkamaz buraya. Kış günü camı açık bırakma ihtimalim kesinlikle olamaz. Ama bu şekilde üstten açık bir şekilde bırakmış olabilirim dedim olay yeri inceleme ekiplerine. Onlar nasıl gördülerse sanki biz kapıyı açık bırakmışız hırsıza gel demişiz gibi sigorta şirketi tek kalemde ret kararı verdi. Hiçbir şeyi karşılamadı sigorta şirketi. İki gün önce kasko taksitimi yatırdım. Hiçbir sorunum da yok. Arabamın bulunması için çok çaba sarf ediyorum ancak bulamıyorum" diye konuştu.

"Yetkililerden bir şeyler yapılmasını istiyorum"

Başına gelen olaydan sonra büyük şok yaşayan ve moral olarak da çöküntüye girdiğini söyleyen Gözlemecioğlu, "Ben bu olayları hep televizyondan izlerdim ama insanların bu derece mağdur olduklarını bilmiyordum. Benimle aynı kaderi paylaşan başka bir arkadaşla karşılaştım sosyal medyada adamın 6 ay önce 350 bin lira değerinde arabası gitmiş o da 'yok nereleri araştırdım yok' diyor. Aracınızı siz bulamazsanız bulamıyorlar sanırım. Zaten polislerin de söylemleri bu şekilde. Bu olay çok ciddi bir olay olsa bu olayın üstüne düşerler. Bu hırsızlar bildiğiniz şehir haydutları yapıyorlar. Bu konuda sağlıklı ve doğru bir süreç yönetildiğini de düşünmüyorum. Bunlar bizim bir vatandaş olarak ne kadar doğru böyle şeyleri konuşmamız ama yaşayan bilir şu anda benim canım yanıyor. Şu anda psikolojim çok bozuk. Her şeyden önce benim mahremime giriyorlar. Sabah kalktığımda cebimde hiçbir şey yok. Yetkililerden bu olayla ilgili bir şeyler yapılmasını istiyorum. Uyuşturucu tacirleri bir hırsızlar iki. Aldı başını gidiyor. Benim yetkililerden ricam bulunsunlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hırsızların sitenin bulunduğu yere geliş anları ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra siteden çaldıkları arabayla kaçma anları da güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku
Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku
Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku
Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku

Beylikdüzü, Hırsızlık, Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde vatandaşa hem hırsızlık hem sigorta şirketi şoku - Son Dakika


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