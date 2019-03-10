Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Villada Çatı Yangını

Beylikdüzü'nde Villada Çatı Yangını

34 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'ndeki bir sitedeki villanin çatı kısmında gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde Villada Çatı Yangını, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'ndeki bir sitedeki villanin çatı kısmında gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villanın çatısında hasar meydana geldi. 

 

Olay Beylikdüzü, Sahil Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içindeki iki katlı villanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar önce komşularını uyandırdı daha sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri villanın çatısında çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekiplerininde hazır beklediği görüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmezken villanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:45 Kaynak: DHA

Polis, İtfaiye, Beylikdüzü, Güncel
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