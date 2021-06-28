Üye Girişi
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

28.06.2021 11:17

BEYLİKDÜZÜ'nde villanın bahçesinde 10 kilogram 250 gram ağırlığında 185 kök Hint keneviri ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde villanın bahçesinde 10 kilogram 250 gram ağırlığında 185 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.K. (45) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Beylikdüzü'nde Sahil Mahallesi Aktoprak Caddesi'ndeki bir villa polisin dikkatini çekti. Polis ekipleri, sahiplerinin yurt dışında yaşadığı ve 2016 yılından beri Türkiye'ye giriş yapmadıkları belirlenen villanın ışıklarının sürekli yandığı tespit etti. Villanın bahçesinin köşesinde özel sulama kanalları bulunduğu ve bahçe içerisinde dikili vaziyette Hint keneviri ekimi yapıldığı belirlendi. Ekiplerce alınan arama kararının ardından yapılan baskında villa bahçesinde 185 kök olarak ağırlığı 10 kilogram 250 gram gelen esrar ele geçirildi. Baskında, A.K. yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hint Keneviri, Beylikdüzü, Türkiye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor 12:00 Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı 11:58 Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! 11:30 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor 11:09 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibariyle ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da 10:06 İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı 09:53 Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 08:24 Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Son Dakika Haberleri
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:39 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı, 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız         
12:00
Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor         
11:42
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu         
11:34
Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor         
11:11
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:20:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLANIN BAHÇESİNDE 10 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement