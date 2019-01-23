Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Vinç Devrildi

Beylikdüzü'nde Vinç Devrildi

58 dakika önce

Beylikdüzü'nde vinç devrilmesi nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü'nde Vinç Devrildi, System.String[]
Beylikdüzü'nde vinç devrilmesi nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, D 100 Karayolu Güzelyurt Mevkisi Avcılar yönünde ilerleyen 35 AU 4156 plakalı vinç, kontrolden çıkıp yan yatarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle yan yoldaki 33 AKU 90 plakalı bir araç da hafif zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası Avcılar istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, vincin kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Güzelyurt, D-100 Karayolu, Avcılar, Beylikdüzü, Güncel
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