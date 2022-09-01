Beylikdüzü'nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü

01.09.2022 21:15

Beylikdüzü'nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü Beylikdüzü'nde aniden bastıran yağış sonrası bir caddede çökme meydana gelirken, yoldan geçen kamyonet göçüğün içine düştü.

Beylikdüzü'nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde aniden bastıran yağış sonrası bir caddede çökme meydana gelirken, yoldan geçen kamyonet göçüğün içine düştü.

Yapılan son uyarıların ardından saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü'nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Kısa süreli yağış sonrası bazı yollar göle döndü. Kavaklı Mahallesi Bayrak Caddesi'nde ise kısa süre önce alt yapı çalışması yapılan yol çöktü. Çökmesi sırasında yoldan geçen kamyonet ise çukur düştü. Çukura düşen kamyonet ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Çevrede iş yeri bulunan Eraslan Ertürk isimli bir vatandaş yaşanan anları anlatarak, "Araba çukura girdi bizim de kafe battı" dedi.

İş yerinin yağmur sonrası temizliğini yapan vatandaş, "Dikkatsizlik. Bizim burayı da vurdu. 1 ay önce çalışma olmuştu burada. Sürekli kazıyıp düzeltiyorlardı. Yol çalışıyordu çalışma bitmişti" diye konuştu.

"Altı boş yolun"

Aracı çukurun için düşen sürücü Yasin Türkoğlu, " Normal sokaktan girdim yukarı doğru çıkarken yol dümdüzdü. Arabayla yukarı doğru çıkarken yol komple düştü. Birden bire düştü. Mıcır ile üzerini kapatmışlar altı boş yolun. Araç birden bire battı. Tutanak tutuldu. Bu konu hakkında şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü - Son Dakika
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