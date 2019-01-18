Beylikdüzü'nde Yangın

Beylikdüzü'nde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beylikdüzü'nde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.





Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 80. Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede dairenin tamamını sardı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı dairedeki alevlere müdahale etti.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti