Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Yangın

Beylikdüzü'nde Yangın

56 dakika önce

Beylikdüzü'nde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Beylikdüzü'nde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 80. Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede dairenin tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı dairedeki alevlere müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Yakuplu, İtfaiye, Beylikdüzü, Güncel
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