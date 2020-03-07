BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGIN; İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Beylikdüzü 'nde 4 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı yangında, 2 yaşlı kadın dumandan etkilendi.

Yakuplu Mahallesi 19. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, 2 çocuğun yalnız kaldığı daireden alevler yükselmeye başladı. Çıkan alevleri gören mahalleli hemen durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

"ANNEM BEN BURADAYIM"

Binanın en üst katında mahsur kalan 2 yaşlı kadın dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerden biri sedye ile ambulansa taşınırken, annesini baygın halde gören kızı, "annem ben buradayım, beni bırakma" diyerek ağlamaya başladı. Ambulansa alınan iki kadın yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

DAİREDEKİ ÇOCUKLARI MAHALLELİ KURTARDI

Dairenin içinde kalan çocukları kurtaran Serkan Albayrak, "Daireyi açtığımda mutfak yanıyordu. İçeride iki tane çocuk vardı. Çocukları aldım dışarı evde yetişkin biri var mı diye bakamadım bile. Çocuklar da Türkçe bilmiyordu. Binayı boşaltırken de bir kişi dumanlardan etkilendi. Diğer herkese seslendik dairelerden çıkmasınlar pencerelere çıksınlar diye. Bir kişi zehirlendi o da yaşlı inemedi aşağıya." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Dumanların çıktığı daire

Sağlık ekiplerinin binaya koşuşu

Kadının çığlıkları

Yaralıların ambulansa taşınması

İtfaiye polis ve sağlık ekipleri

Ekiplerin müdahalesi

Vatandaşla röp.

- İstanbul