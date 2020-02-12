Beylikdüzü'nde yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaatta bulunan kule vinçte çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine yoldan geçen otomobil çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaatta bulunan kule vinçte çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine yoldan geçen otomobil çarptı.

Olay Kavaklı Mahallesi, İbrahim Müteferrika Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında bulunan kule vinçte yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yangına müdahale edip kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri toparlandıkları sırada yoldan geçen G.G.'nin kullandığı otomobil itfaiye eri S.D.' ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Meslektaşları yaralı arkadaşlarının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine haber verildi.

ŞEMSİYESİNİ TUTTU

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı itfaiye erine müdahale ettiği sırada yoldan geçen bir vatandaşta yapan yağmur altında yaralı itfaiye erinin ıslanmaması için şemsiyesini tuttu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Beylikdüzü'nde yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
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