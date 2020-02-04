Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

10 dakika önce

Beylikdüzü'nde binada çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, System.String[]

Beylikdüzü'nde binada çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 4. katındaki yangın merdiveni girişinde bulunan koltukta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye personeli tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın bazı yerlerinde hasar oluştu.

Beylikdüzü, Kavaklı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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