BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

6 saat önce

Beylikdüzü'nde apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini itfaiye ekipleri kurtarıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI, System.String[]
Beylikdüzü'nde apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi'nde bulunan on katlı binanın apartman boşluğundaki kanepe saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kanepeden çıkan yoğun duman apartman boşluğunu sararak, dairelere girdi. Dumandan etkilenenler kendilerini sokağa attı. Ancak 5 kişi apartman boşluğundaki yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçeride mahsur kalanlardan birinin akrabası ve aynı zamanda komşusu olan Nergis Köylü, "İçeride mahsur kalan bütün herkesi topladılar, aldılar. Çok şükür ölü veya yaralı yok. Duyunca koşa koşa geldik, içeride mahsur kalmışlar zehirlenmişler dumandan, çıkardılar, iyiler çok şükür" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dumandan etkilenen vatandaşların kurtarılma anları

-Kurtarılanlara ilk yardım yapılması

-İtfaiyenin çalışmaları

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Beylikdüzü, Kavaklı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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