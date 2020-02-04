Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde  apartman boşluğunda bulunan kanepenin yanmasıyla oluşan yoğun dumandan etkilenen 5 apartman sakinini itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi'nde bulunan 10  katlı binanın apartman boşluğundaki kanepe saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kanepeden çıkan yoğun duman apartman boşluğunu sararak, dairelere girdi. Dumandan etkilenenler kendilerini sokağa attı. Ancak 5 kişi apartman boşluğundaki yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 5 kişiyi merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarılanlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İçeride mahsur kalanlardan birinin akrabası ve aynı zamanda komşusu olan Nergis Köylü, "İçeride mahsur kalan bütün herkesi topladılar, aldılar. Çok şükür ölü veya yaralı yok. Duyunca koşa koşa geldik, içeride mahsur kalmışlar zehirlenmişler dumandan, çıkardılar, iyiler çok şükür" dedi.


- İstanbul
Yeşilyurt, Kavaklı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:47 Kaynak: DHA
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