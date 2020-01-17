Beylikdüzü'nde yarıyıl şenliği başlıyor - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesinin Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlediği yarıyıl şenliğinde öğrenciler, ücretsiz atölye çalışmaları ve sinema gösterimlerinde bir yandan eğlenirken diğer yandan ise öğrenmenin keyfini yaşayacak.



Beylikdüzü Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir program hazırladı. 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Yarıyıl Şenliği'nde öğrenciler; eğitici atölye çalışmalarına ve sinema gösterimlerine ücretsiz katılma imkanı bulacak. İkamet zorunluluğu bulunmayan etkinlikler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.



Eğlenirken öğrenecekler



Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, belediyenin kendileri için hazırladığı 'Ahşap Boyama, Dans, Karikatür, Marakas, Maske Tasarımı, Ritim, Seramik Obje Boyama, Takı Tasarımı, Drama Atölyeleri'nde hem eğlenecek hem öğrenecek. Atölye çalışmalarının yanı sıra 'Renkli Penguenler, Hızlı ve Tüylü, Uçan Halı ve Kayıp Elmas, Küçük Kahramanlar' sinema filmlerinde Ayşen Gruda ve Şener Şen Sinema Salonları'nda çocuklar için gösterilecek. Yaş sınırı bulunan atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin bir saat öncesinden kayıt yaptırması; sinema filmlerini izlemek isteyenlerin ise bir saat öncesinden biletlerini, BAKSM gişesinden almaları gerekiyor.



Karnesini getirene kitap hediye



Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl da ilçede ikamet eden ya da okuyan öğrencilere kitap hediye edecek. Yarıyıl Şenliği boyunca, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne karnesi ile gelen öğrenciler, hediye kitaplarına kavuşacak. Tüm öğrencileri BAKSM'de düzenlenen etkinliklere davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Çocuklarımız çok çalıştı, şimdi dinlenme ve eğlenme zamanı. Ülkemizin ve Beylikdüzü'nün umudu çocuklarımız için hazırladığımız birbirinden güzel etkinliklerle yarıyıl tatili, Beylikdüzü'nde neşe, mutluluk ve keyif içinde geçecek" dedi. - İSTANBUL