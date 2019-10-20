Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİSTANBUL - Beylikdüzü'nde yaşanan öfkeli koca dehşetinde hayatını kaybedenlerin Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yaşanan öfkeli koca dehşetinde hayatını kaybedenlerin Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir sitenin önünde Sezgin Er, eski eşi Özlem Er ve aynı araçta bulunan doktor İbrahim Şilfeler'i silahla öldürdükten sonra intihar etmişti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sezgin Er ve eski eşinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. Doktor İbrahim Şilfeler'in cenazesi ise memleketi Hatay'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Beylikdüzü'nde yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
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