Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Yeni Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon Hizmete Açıldı

Beylikdüzü'nde Yeni Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon Hizmete Açıldı

1 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi, taziye evlerinin üçüncüsünü Gürpınar'da açtı.

Beylikdüzü'nde Yeni Taziye Evi ve Çok Amaçlı Salon Hizmete Açıldı, System.String[]
Beylikdüzü Belediyesi, taziye evlerinin üçüncüsünü Gürpınar'da açtı. Hz. Hamza Camii altında 200 metrekare kapalı alana inşa edilen taziye evi ve çok amaçlı salon, 100 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.

Beylikdüzü Belediyesi, Hz. Hamza Camii altına inşa edilen taziye evi ve çok amaçlı salonun açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Törene çok sayıda cami cemaati ve vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından yapımı tamamlanan 200 metrekarelik kapalı alana sahip olan taziye evi çok amaçlı salonun açılışı dualarla yapıldı. Beylikdüzü'nde bulunan üçüncü taziye evi, 100 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Açılışın ardından vatandaşlara yemek ikramı da yapıldı.

Hz. Hamza Camii'nin de içinde bulunduğu Anarşalılar Parkı'nın revize çalışmalarını da tamamlayan Beylikdüzü Belediyesi, 2 bin 920 metrekarelik alana sahip olan Anarşalılar Parkı'nı yenilenmiş haliyle hizmete açtı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

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