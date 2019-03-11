Beylikdüzü'nde Yeşil Alanlar Giderek Artıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Marmara Parkı, Dohad Parkı ve revize haliyle Kadir Topbaş Parkı'nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Marmara Parkı'nda yapılan açılış törenine katılan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, ilçe genelinde yeşil alan sayılarını arttırmaya devam edeceklerini söyleyerek hizmete açılan parkların Beylikdüzü'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Beylikdüzü'ndeki yeşil alan sayısını arttırmaya ve en yeşil en güzel parkları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, çocukların yaşıtlarıyla koşup oynayacakları, vatandaşların ise huzur içinde dinlenip keyifli vakit geçirecekleri Marmara Parkı, Dohad Parkı ve revize haliyle Kadir Topbaş Parkı'nı hizmete açtı. Marmara Mahallesi'ne kazandırılan Marmara Parkı'nda düzenlenen açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şatır: Parkımız İlçemize hayırlı Olsun

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "12 seneden beri, burası bir çöplük halindeydi. Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin çalışmalarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirecekleri çok güzel bir park haline geldi. Hizmete açtığımız ve içerisinde oyun alanları, yürüyüş yolları bulunan parklarımız, ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu. Başkan Vekili Ömer Şatır, sözlerini "Beylikdüzü, İstanbul'da yeşili en fazla olan ilçelerden biri ve bu, Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu sayesinde oldu. Yeşil'e önem veren Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki çalışmalarının daha iyilerini İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağına inanıyorum." diyerek noktaladı.

Çalık: Yeşil Alanları Arttıracak, Mutluluğu Çoğaltacağız

Açılışa katılan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ise "Bu parkın yapılmasında emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Parkımız, ilçemize hayırlı olsun. İlçemize daha güzel yeşil alanlar kazandırmaya devam edecek ve Beylikdüzü'nde mutluluğu çoğaltacağız." dedi.

Marmara Mahallesi'nde 105.Sokak ile İhlas Caddesi arasında bulunan Marmara Parkı, toplamda 17 bin 462 m² olup yürüyüş yolları, oyun alanı, çok amaçlı saha ve oturma birimleriyle dikkat çekiyor. Marmara Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan ve 4.962 m² alana sahip olan DOHAD Parkı ise içerisindeki çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve peyzaj düzeniyle modern bir görünüm sergiliyor. 18.367m² alana sahip olan ve revize edilmiş haliyle hizmete açılan Kadir Topbaş Parkı'nın içerisinde; çocuk oyun grubu, otopark, yürüyüş parkuru bulunuyor.