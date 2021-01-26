Beylikdüzü'nde yol çalışması sırasında çökme, kamyon yan yattı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde yol çalışması sırasında çökme, kamyon yan yattı
26.01.2021 12:38
Beylikdüzü'nde yol çalışması sırasında çökme, kamyon yan yattı Beylikdüzü Belediyesinin alt yapı çalışması sırasında yolda çökme oldu, hafriyat kamyonu yan yattı.
Beylikdüzü'nde yol çalışması sırasında çökme, kamyon yan yattı
İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesinin alt yapı çalışması sırasında yolda çökme oldu, hafriyat kamyonu yan yattı.
Olay, Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü Belediyesi ve İSKİ tarafından yürütülen su borusu çalışması sırasında bir hafriyat kamyonu yan yattı. Olay yerinde ölen ya da yaralanan olmazken hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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