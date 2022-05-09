Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

09.05.2022 20:16

Son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı Beylikdüzü'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaraladı.

Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda yol verme tartışması yapan iki sürücü, tartışmayı büyüterek Cumhuriyet Mahallesi'nde bir caddeye taşıdı. Cadde üzerinde otomobillerden biri diğerinin önüne kırdı ve içinden silahlı 3 kişi indi. Şahıslardan biri çıkardığı silahıyla, diğer aracın şoförünü hedef alarak silahı ateşledi. Açılan kurşunların hedefi olan sürücü olay yerinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

YORUMLAR
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Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Beylikdüzü'nde yol verme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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