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Beylikdüzü'nde yoldaki araca yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

6 saat önce

Beylikdüzü'nde araçtan uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe alan polis ekipleri aracı önüne keserek durdurdu.

Beylikdüzü'nde araçtan uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe alan polis ekipleri aracı önüne keserek durdurdu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira para ele geçirdi.

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde araçtan uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aracı tespit eden ekipler 22 Kasım akşamı 21.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde aracın önünü keserek durdurdu. Araç içerisindeki Danyal T.(30) ve Şafak D.(36) araçtan indirilerek, polis ekipleri tarafından üzerleri arandı. Ekipler, yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Danyal T. adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, Şafak D. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde yoldaki araca yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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