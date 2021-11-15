BEYLİKDÜZÜ'NDE 'YOLDAKİ ŞİFACI'DAN KIRMIZI IŞIKTA EĞLENDİREN GÖSTERİ - Son Dakika

ÜNİVERSİTE eğitimini yarıda bırakıp Brezilya'da öğrendiği jonklörlüğü Türkiye'de de sergileyen 'Yoldaki Şifacı' lakaplı Aykut Can Akman (31), yaptığı gösteriyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri eğlendiriyor. Akman, 'Flower Stick' adı verilen çubuklarla gösteri yapıp, harçlığını bu şekilde kazanıyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşayan Aykut Can Akman, üniversitede okuduğu Anestezi Uzmanlığı bölümünü 10 yıl önce bırakıp, dünya ve Türkiye'yi gezmeye karar verdi. 2011 yılında Türkiye'deki şehirlerin ardından dünya seyahatine başlayan Akman, 2016 yılına kadar yaklaşık 40 ülkeyi gezdi. 5 yıl önce gezdiği ülkelerden Brezilya'da, gençlerin sokakta jonklörlük yaparak para kazandığını görüp, aynı gösteriyi Türkiye'de yapmak istedi. 2017 yılında İstanbul Beylikdüzü'ndeki evine dönen Akman, kendisine 'Yoldaki Şifacı' lakabını verip, gösterilerine başladı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere, jonklör gösterisi yapan Akman, harçlığını bu şekilde kazanıyor.

40 ÜLKEYE SEYAHAT EDİP, EN SONUNDA GÜNEY AMERİKA'DA BUNLARI ÖĞRENDİM

Jonklörlüğü 40 ülke gezdikten sonra Brezilya'da öğrendiğini söyleyen Aykut Can Akman, Anestezi okuyup, sağlık alanında çalıştım uzun seneler. Dünyadaki farklı yerler ilgimi çekti. Bunun için dünyayı gezmeye başladım. Yaklaşık 8 sene süren Türkiye ve dünya seyahatim oldu. 40 ülkeye seyahat edip, en sonunda da Güney Amerika'da bunları öğrendim. Daha sonra ben bunları Türkiye'ye götürmek istiyorum kararı aldım. Bütçesiz şekilde gittiğim seyahat sırasında jonklörlük, bileklik, müzik yapmayı öğrenerek para kazandım. Baktım ki, Güney Amerika'da jonklörlük bir kültür, herkes trafik lambalarında yeteneklerini sergiliyor. 6 buçuk ay orada kalıp, dilimi geliştirdikten sonra keşke bu Türkiye'de olsa hayali kurmaya başladım. Türkiye'de panayırlar vardı ancak hiç sirk görmedik. Benim de en büyük hayalim Türkiye'de hayvansız ve yerli bir sirk oluşturmak. Bu amaçla Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 3 senedir Türkiye'nin muhtelif yerlerinde animatörlük, jonklörlük yaptığım oluyor ama benim için en besleyici taraf trafik lambalarında, sokaklarda insanların gözünün içine bakarak bu sanatı sergilemek dedi.

KAZANDIĞIM MAKSİMUM PARA 100 LİRA OLUYOR

Bu gösteri sayesinde günlük harçlığını çıkardığını söyleyen Akman, Bu iş benim gelir kaynağım, hatta tek gelir kaynağım. Şu anda sigortasızım. Günde yoğun bir mesaiyle değil, 1-2 saat okul çıkışlarında, güneşli saatlerde çalışmayı tercih ediyorum. Bu sürelerde kazandığım maksimum para 100 lira oluyor. Zaten onun da 20 lirasını sokakta para kazanan diğer çocuklara veriyorum şeklinde konuştu.

DESTEKÇİ OLMALARINI İSTİYORUM

Jonklör son olarak vatandaş ve yetkililerin destekçi olmalarını isteyerek, Ben gerçekten Türkiye'deki tüm yetkililerden destekçi olmalarını istiyorum. Büyük paralar kazanmıyoruz. Burada bir çocuğun ilk defa karşılaştığı sanatta gülmesi apayrı bir şey. Bunun gerçekten bir karşılığı olabileceğini düşünmüyorum diye konuştu.