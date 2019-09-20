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Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

1 saat önce

Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada -Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza sonrası taksinin müşteri koltuğunda oturan kadın şoka girdiİSTANBUL - Beylikdüzü'nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

-Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza sonrası taksinin müşteri koltuğunda oturan kadın şoka girdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada taksideki yolcu şoka girerken, kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Perşembe günü saat 14: 30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla gelen hafif ticari araç ile karşı caddeye geçmeye çalışan taksi kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksinin içinde bulunan müşteriler hafif yaralandı. Müşterilerden biri kazanın etkisiyle şoka girdi. Kazayı gören vatandaşlar taksinin başına geldiği sırada şoka giren kadını görüp müdahale etti.

Taksiden çıkarılan kadın kendine gelebilmesi için kaldırıma oturtuldu. Kaza nedeniyle araçlarda büyük zarar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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