Beylikdüzü'nde yüz yüze eğitimin ilk gününde okul önlerinde veli yoğunluğu - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde, yüz yüze yapılacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde, çocuklarını okula getiren veliler yoğunluk oluşturdu. İlk defa okula başlayacak çocukların bazıları ise heyecandan gözyaşı döktü.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ve öğretime verilen yaklaşık 1,5 yıllık ara bugün son buldu. Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze olarak başladı. Beylikdüzü'nde çocuklarını okula getiren veliler, okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra velilerin bir kısmı tüm uyarılara rağmen ayrılmadı. İlk defa okul heyecanı yaşayan bazı çocuklar ise gözyaşı döktü.

"HEYECANLIYIZ SADECE"

Çocuğu ağlayan Soner Demirbey, "Çok heyecanlıyız. Aslında geçen hafta başladık ama herhalde kalabalığı görünce bugün biraz hüzünlendik. Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Heyecanlıyız sadece" dedi.

- İstanbul