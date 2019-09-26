Beylikdüzü'nde yüzlerce vatandaş deprem sonrası parkları doldurdu

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü'nde oturan vatandaşlar Yaşam Vadisi'ne akın etti. Yoğun kalabalığın oluştuğu park havadan drone ile görüntülendi.



Saat 13.59 sıralarında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez camisinin minaresi yıkıldı. Beylikdüzü'nde oturan vatandaşlar ise deprem sonrasında Yaşam Vadisi'ne akın etti. Genç yaşlı yüzlerce vatandaş battaniyeleri ve erzaklarını alarak parktaki çimlere uzandı. Deprem korkusuyla parkı dolduran vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.



Yaşadıkları büyük panik nedeniyle vatandaşlar parklarda sabahlamayı düşündüklerini söyledi. - İSTANBUL