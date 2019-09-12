Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Beylikdüzü D- 100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Oluşan trafik



