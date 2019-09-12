Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)
29 dakika önce
100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Beylikdüzü D- 100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerin çalışmaları
-Oluşan trafik
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