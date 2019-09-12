Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)

100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
BEYLİKDÜZÜ D- 100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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13.9.2019 00:22:08. #1.12#
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