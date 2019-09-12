Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)
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Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1)

26 dakika önce

100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza (1), System.String[]

BEYLİKDÜZÜ D- 100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
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