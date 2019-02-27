Beylikdüzü'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - İstanbul
45 dakika önce
Beylikdüzü'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Beylikdüzü
'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara
istikameti Haramidere mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PA 1075 plakalı otomobil ile önünde seyreden Barış Alataş'ın (22) kullandığı 34 HZ 7314 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Alataş'ın yönetimindeki otomobil, yol kenarında temizlik yapan belediye aracına çarptı.
Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan Barış Alataş'ı ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Diğer otomobilde bulunan ve hafif yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise sağlık ekipleri gelmeden önce kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Kazada yaralanan Alataş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Öte yandan her iki otomobilin sürücüsünün aynı iş yerinde çalıştıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: AA
Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu