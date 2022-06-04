Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı

04.06.2022 11:22
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'nde silahlı ve maskeli banka soygunu yapan biri kadın 4 kişi yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde silahlı ve maskeli banka soygunu yapan biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka soygunu yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü, Açelya Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde 27 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, banka şubesine ellerinde silahlarla giren şüpheliler önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şüpheliler bankaya para yatırmaya gelen bir müşterinin 180 bin doları ile veznede bulunan paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar.

KİMYA MÜHENDİSİNİN SATTIĞI EVİN PARASINI DA ÇALMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği tespit edildi. Olay sırasında sattığı evin parası soygun sırasında çalınan Suudi Arabistan doğumlu kimya mühendisi A.A.(55) "Sattığım evin parasını bankaya yatırmak için gelmiştim. Ben içeri girdikten kısa süre sonra içeri iki kişi girdi.  Biri güvenlik görevlisini etkisiz hale getirirken diğeri vezneye yöneldi. Güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli daha sonra benim yanıma gelip 180 bin doları  aldı" dedi. Polis şüphelilerin banka veznesinde bulunan 1210 Euro, 30 bin 255 dolar ile 137 bin 370 lirayı da gasp ettiklerini belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ahmet U.S.(33), Yunus Ç.(26), Mehmet A.Ç.(30) ve Delal T.(37) gözaltına alındı. Şüphelilerden Yunus Ç.'nin üzerinden bankadan alındığı değerlendirilen 10 bin 990 dolar ve 3 bin 20 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı
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Beylikdüzü'nde silahlı banka soygununda 4 şahıs yakalandı Beylikdüzü'nde silahlı banka soygununda 4 şahıs yakalandı İzmir'de toplu ulaşımda banka kartlarıyla temassız ödeme yaygınlaşacak İzmir'de toplu ulaşımda banka kartlarıyla temassız ödeme yaygınlaşacak
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı - Son Dakika

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