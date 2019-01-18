Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısı Alev Alev Yandı (2)

Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısı Alev Alev Yandı (2)

54 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısı Alev Alev Yandı (2), System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatı katından yükselen duman binanın hemen yanındaki okuldaki öğrencileri de korkuttu. Karne için okula gelen öğrenciler, öğretmenleri tarafından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada yanan çatı havadan da fotoğraflandı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Yakuplu, Güncel
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