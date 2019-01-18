Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi (1)

Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi (1)

2 saat önce

BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi (1), System.String[]
BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

İtfaiye, Yakuplu, Güncel
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