Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi

Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Yakuplu, Beylikdüzü, Güncel
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