Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatısındaki Yangın Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Beylikdüzü Yakuplu
Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
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