Beylikdüzü'ndeki bisiklet ve motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

Beylikdüzü'ndeki bisiklet ve motosiklet hırsızları kamerada
BEYLİKDÜZÜ'ndeki bisiklet ve motosiklet hırsızları yakalandı.
BEYLİKDÜZÜ'ndeki bisiklet ve motosiklet hırsızları yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliyle birlikte çalıntı olduğu belirlenen 28 bisiklet ve 1 motosiklet ele geçirdi.
Beylikdüzü'nde son 6 ay içerisinde emniyete gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı çevredeki 29 güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, şüphelilerin İsmail Mert Ç. ve Veysel A. olduğunu belirledi.
Şüpheliler dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalınan bisikletlerin Esenyurt'taki 3 farklı işyerine satıldığı belirlendi. Esenyurt'taki işyerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 bisiklet ve 1 motosiklet ele geçirildi. İşyeri sahipleri Ferhat Ö, Aslan Ö. ve Abdülkerim İ. gözaltına alındı. Çalıntı olduğu belirlenen 15 bisiklet ile 1 motosiklet sahiplerine teslim edildi. İşyeri sahipleri hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan işlem yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı. Bisikletleri çaldıkları tespit edilen İsmail Mert Ç. ve Veysel A., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin bisikletleri çaldıkları anlar görülüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:27 Kaynak: DHA
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