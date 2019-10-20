BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ EVİNDE BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

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BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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