Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu

10 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu.

BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden dün gece saatlerinde yakınlarının telefonlarına mesaj attı. Mesajdan sonra Eden'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. Eve giren yakınları Eden'i silahla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Eden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eden'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Beylikdüzü, Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan sosyal medyada gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun
Trump, Kongre'ye yüklendi: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır Mardin'de yıldırım düşme anı kameraya böyle yansıdı Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]