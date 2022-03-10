Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı

10.03.2022 05:30

Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı Beylikdüzü'nde bir kişi, karısını ve iki çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kişi, karısını ve iki çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Yapılan incelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı'nda gümrük memuru olarak çalışan Bülent Aktaş dün iş yerine gitmediği için, iş yeri arkadaşları durumdan şüphelendi. Sitede 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Bülent Aktaş'ın evini kontrol eden site güvenliği ve iş arkadaşları kapının içeriden kilitli olduğunu tespit etti. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla birlikte, Bülent Aktaş, eşi Kader Aktaş ve çocukları Mehmet Ali (4), Ömer Asil'in cansız bedenleriyle karşılaşıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, bina sakinlerini dışarı çıkartarak binayı tamamen boşalttı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın yaşandığı dairede çalışma başlattı.

Eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti

Bülent Aktaş, cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali ve Ömer Asil'i kendi silahıyla vurduktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Durumu haber alan yakınları ise sitedeki binanın önüne geldi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından, evden çıkartılan 4 cansız beden cenaze aracına alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sitedeki komşulardan Meltem Şimşek, "Havaalanı gümrükte çalışıyordu arkadaşımın eşi. Biz de şok olduk. İki çocuğu vardı. Dün eşi evde önce küçük bebeğini ve kadını öldürdükten sonra intihar etmiş. 2-3 yıldır komşuyuz. Aralarında bir problem yoktu. İyi bir aileydi. Hiç kimse beklemiyordu" dedi.

Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı
Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı
Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı

YORUMLAR
500
Korkunç olay! Adam, eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Korkunç olay! Adam, eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde dehşet: Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Bülent Aktaş, Beylikdüzü, Adli Tıp, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 05:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'ndeki faciada ölen aile üyelerinin cansız bedenleri Adli Tıp morguna kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement