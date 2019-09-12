Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'ndeki öğrenci servisi kazası ile ilgili valilikten açıklama
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Beylikdüzü'ndeki öğrenci servisi kazası ile ilgili valilikten açıklama

13 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ Dereağzı Mahallesi'nde 08.30'da meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Beylikdüzü'ndeki öğrenci servisi kazası ile ilgili valilikten açıklama, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ Dereağzı Mahallesi'nde 08.30'da meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bugün sabah 08: 30'da Beylikdüzü ilçemiz Dereağzı mahallesinde, seyir halindeki bir aracın okul servis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 öğrencimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimiz sevk edildikleri hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir"

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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