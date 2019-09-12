Beylikdüzü'ndeki öğrenci servisi kazası ile ilgili valilikten açıklama
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BEYLİKDÜZÜ Dereağzı Mahallesi'nde 08.30'da meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
BEYLİKDÜZÜ Dereağzı Mahallesi'nde 08.30'da meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bugün sabah 08: 30'da Beylikdüzü ilçemiz Dereağzı mahallesinde, seyir halindeki bir aracın okul servis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 öğrencimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimiz sevk edildikleri hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir"
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