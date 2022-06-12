Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.06.2022 23:43

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'ndeki bir dükkanda boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti. Büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ş.A, M.C. ve S.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Diğer 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Hastane önüne gelen grupta yer alan ve olaya karıştığı tespit edilen, S.C.P, H.C.P, O.C. ile H.C.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.C.P'nin üzerinde ruhsatlı, H.C.P'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yaralıların yakınları hastane önüne gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Fatih'te gasp dehşeti kamerada Fatih'te gasp dehşeti kamerada
Kaynak: AA

Beylikdüzü, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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