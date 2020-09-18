Beylikdüzü'ndeki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Fatih Karagümrük Spor Kulübünün eski başkanı Yaşar Ecim'in uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşar Ecim'in, önceki günlerde, Beylikdüzü'nde bir iş yerinden çıkarken uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletle gelen iki kişi yer aldı.

Saldırganlardan birinin, aracına bineceği sırada Ecim'e silahla ateş ettiği, sonrasında da iki saldırganın kaçtığı görüldü.

Saldırıda bacağından yaralanan Ecim, hastanede tedavi altına alınmıştı.