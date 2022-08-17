Kuyumcuda torbalı soygun kamerada: Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar - Son Dakika
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Kuyumcuda torbalı soygun kamerada: Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar

17.08.2022 15:34
Kuyumcuda torbalı soygun kamerada: Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar

Beylikdüzü'nden araba çalan 2 hırsız Pendik'te girdikleri kuyumcuyu saniyeler içerisinde soydu.

Beylikdüzü'nden araba çalan 2 hırsız Pendik'te girdikleri kuyumcuyu saniyeler içerisinde soydu. Tezgahtaki binlerce liralık altını torbalara doldurup kaçan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü'nde ikamet eden Muhammet E.K. aracını 4 Ağustos günü park ettiği yerde bulamayınca hemen durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aracın Pendik'te bir kuyumcu soygununa karıştığı tespit edildi. İddiaya göre 2 hırsız 10 Ağustos günü Ayhan Y.'nin sahibi olduğu kuyumcuya girip binlerce liralık altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurup kayıplara karıştı.

2 hırsız yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 suç kaydı bulunan şüpheli Yusuf D. (21) ve arkadaşı 16 suç kaydı bulunan Ömer T. (28) tespit edildi. 2 hırsız Bağcılar ve Esenyurt'ta saklandıkları adreste gözaltına alındı. Hırsızlar Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Beylikdüzü, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuda torbalı soygun kamerada: Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcuda torbalı soygun kamerada: Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar - Son Dakika
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