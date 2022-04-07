BEYLİKDÜZÜ'NDEN AVCILAR'DA 60 KEDİYE HAFTADA 3 GÜN MAMA TAŞIYOR - Son Dakika

AVCILAR'da bir bankadan emekli olduktan sonra 8 yıldan bu yana maaşının önemli bölümünü sahipsiz kedilere harcayan Yıldız Urhan, Beylikdüzü'ne taşınmasına rağmen 'Gönül bağı' olduğunu söylediği bu dostlarından kopamadı. Urhan iki günde bir bulundukları parka gelerek, kedileri beslemeyi sürdürüyor.

Yıldız Urhan, emekli olmasından sonra zamanının önemli bölümünü Avcılar Merkez ile Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahipsiz kedilere ayırmaya başladı. Yaz- kış demeden iki mahalledeki kedilere her gün mama taşıyan, kaldıkları yerleri temizleyen Urhan, başka bir gönüllü ile birlikte sahipsiz hayvanlara yıllarca baktı. Yıldız Urhan, 6 ay önce Beylikdüzü'ne taşınmasına rağmen, 'Gönül bağım var' dediği, çoğuna isim taktığı kedilerden kopamadı. Urhan, Beylikdüzü'nde oturduğu mahalledeki sınırlı sayıdaki kedinin de bakımı için çaba harcarken, Avcılar'daki kedileri sahipsiz bırakmamak için yine kolları sıvadı. Yıldız Urhan, satın aldığı malzemelerle mama pişirirken ve bir bölümünü marketlerden satın aldığı hazır yiyecekleri, poşetlerle iki günde bir Avcılar'a getirerek Öğretmen Hakkı Doğan Parkı'nda adeta yolunu gözleyen dostlarına eliyle veriyor. Urhan, "Avcılar'dan taşındım, ama gönül bağım olan bu canlardan kopamadım. Bir başka hayvan sever dostumuz ile dönüşümlü olarak onları aç bırakmıyoruz ve belediye veteriner işleri müdürlüğüne kısırlaştırmaya götürüyoruz. Buradakilerin yanı sıra diğer mahalledekilerle birlikte 60 kediye bakıyoruz. Dövize bağlı olarak mama fiyatları çok arttı. Bu canları beslemede zorlanıyoruz. Destek bulabilsek çok sevineceğiz. Maaşımın yarısı bunlara gidiyor. Ama birbirimizi seviyoruz" dedi.

Sahipsiz kediler tarafından bir anda çevresi sarılan Yıldız Urhan, hayvan sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu ekledi.