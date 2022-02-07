Üye Girişi
BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

07.02.2022 09:58

BEYLİKDÜZÜ'nde, 6 şüpheli çaldıkları hafif ticari araç ile aynı gece Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisinden 60 bin lira değerinde içki, sigara ve bir miktar nakit para çaldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, 6 şüpheli çaldıkları hafif ticari araç ile aynı gece Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisinden 60 bin lira değerinde içki, sigara ve bir miktar nakit para çaldı. Aracın çalınma anı ve tekel bayisindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Şubat Salı gece saat 01.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 şüpheli geldikleri hafif ticari aracı sokağa park etti. Araçtan inen bir şüpheli, park halinde bulunan başka bir hafif ticari aracı çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI GECE ESENYURT'TA BİR TEKELİ SOYDULAR

6 şüpheli çaldıkları araçla yetinmeyip, aynı gece Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde bulunan bir tekel bayisini soydu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Beylikdüzü'nde çaldıkları araçla tekel bayisinin önüne gelen hırsızlar, levye yardımı ile kepenkleri kırdı. Daha sonra da işyerine giren şüpheliler, sokaktan buldukları karton kutularla tekel bayisindeki içki ve sigaraları araca taşımaya başladı. 60 bin liralık ürünü, kasada bulunan 4 bin 600 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğin de dükkanının halini gören Tolga Emen, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise tekel bayinin yanında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

LEVYE İLE PATLATIP, İÇERİDEN MALZEMELERİ ÇIKARIYORLAR

Yaşanan hırsızlığı anlatan Tolga Eyman, Saat 06.45 sıralarında gelmişler. Bir aracı yukarı, diğerini de benim dükkanıma yakın park ediyorlar. Yaklaşık 6-7 kişi var araç içinde. Kepengi levye ile patlatıp, içeriden malzemeleri çıkarıyorlar. Yaklaşık 60 bin liralık zarar veriyorlar. Bazı ürünleri kırıyorlar, bazı ürünleri atıyorlar. 4 bin 600 liraya da yakın nakit para çalıyorlar. İki araçla geliyorlar. Biri gri, diğer, de beyaz. Beyaz aracı Avcılar'dan çalıyorlar, diğerini de Beylikdüzü'nden. Aynı gece benim dükkanıma girip hırsızlık yapıyorlar dedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR
BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

YORUMLAR
500

Beylikdüzü, Esenyurt, Tragger, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriyorlar! Tanesi 20 lira
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement