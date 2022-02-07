BEYLİKDÜZÜ'NDEN ÇALDIKLARI ARAÇLA ESENYURT'TA TEKEL BAYİDEN HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika

BEYLİKDÜZÜ'nde, 6 şüpheli çaldıkları hafif ticari araç ile aynı gece Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisinden 60 bin lira değerinde içki, sigara ve bir miktar nakit para çaldı. Aracın çalınma anı ve tekel bayisindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Şubat Salı gece saat 01.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 şüpheli geldikleri hafif ticari aracı sokağa park etti. Araçtan inen bir şüpheli, park halinde bulunan başka bir hafif ticari aracı çaldı. Sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını gören kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI GECE ESENYURT'TA BİR TEKELİ SOYDULAR

6 şüpheli çaldıkları araçla yetinmeyip, aynı gece Esenyurt Yeşilkent Mahallesinde bulunan bir tekel bayisini soydu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Beylikdüzü'nde çaldıkları araçla tekel bayisinin önüne gelen hırsızlar, levye yardımı ile kepenkleri kırdı. Daha sonra da işyerine giren şüpheliler, sokaktan buldukları karton kutularla tekel bayisindeki içki ve sigaraları araca taşımaya başladı. 60 bin liralık ürünü, kasada bulunan 4 bin 600 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğin de dükkanının halini gören Tolga Emen, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise tekel bayinin yanında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

LEVYE İLE PATLATIP, İÇERİDEN MALZEMELERİ ÇIKARIYORLAR

Yaşanan hırsızlığı anlatan Tolga Eyman, Saat 06.45 sıralarında gelmişler. Bir aracı yukarı, diğerini de benim dükkanıma yakın park ediyorlar. Yaklaşık 6-7 kişi var araç içinde. Kepengi levye ile patlatıp, içeriden malzemeleri çıkarıyorlar. Yaklaşık 60 bin liralık zarar veriyorlar. Bazı ürünleri kırıyorlar, bazı ürünleri atıyorlar. 4 bin 600 liraya da yakın nakit para çalıyorlar. İki araçla geliyorlar. Biri gri, diğer, de beyaz. Beyaz aracı Avcılar'dan çalıyorlar, diğerini de Beylikdüzü'nden. Aynı gece benim dükkanıma girip hırsızlık yapıyorlar dedi.