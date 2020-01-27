Beylikdüzü'nden depremzedeler için yardım seli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nden depremzedeler için yardım seli - Son Dakika

Beylikdüzü'nden depremzedeler için yardım seli

10 dakika önce

24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

Beylikdüzü'nden depremzedeler için yardım seli, System.String[]

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Beylik Pazarı'nda oluşturulan bağış noktalarına binlerce vatandaş gelerek depremin yaralarını sarmak için kolilerle ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu. Yardım kampanyasında toplanan eşyalar Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan depoda istiflenip ayrıştırılarak yetkililere teslim edilmek üzere deprem bölgesine doğru yola çıkacak.

Beylikdüzü Belediyesi, 24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik depremin ardından, bölgede mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. Gerek Beylikdüzü gerekse çevre ilçelerden binlerce vatandaşın katıldığı yardım kampanyası oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Beylik Pazarı'nda oluşturulan bağış noktalarına vatandaşlar depremin yaralarını sarmak için; uyku tulumu, battaniye, çadır, kışlık yetişkin ve çocuk giysisi, ayakkabı ve elektrikli ısıtıcılar başta olmak üzere, çocuk ve yetişkinler için sıhhi ihtiyaç malzemeleri de getirdi. Yardım kampanyasında toplanan eşyalar Beylikdüzü Belediyesi tarafından oluşturulan depoda istiflenip ayrıştırılarak yetkililere teslim edilmek üzere deprem bölgesine doğru yola çıkacak.

Beylikdüzü Belediyesi Depremzedeler İçin Seferber Oldu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere; başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanlarının canla başla görev yaptığı yardım kampanyasına vatandaşlar da gönüllü olarak çalışmak üzere talepte bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çalık; "Beylikdüzü'nde duyarlı vatandaşlarımızın katkılarıyla hem Elazığ hem Malatya'nın yaralarına az da olsa merhem olmak ve fayda sağlamak amacıyla yardım seferberliğini başlattık. Beylikdüzü'nde yaşayan bütün yurttaşlarımızla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak istiyoruz. Çocuklarımız üşümesin istiyoruz.Her türlü ihtiyaç için biz hazırız. Gelecek talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri harekete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın duyarlılıkları için binlerce kez teşekkür ederim, yüreklerine sağlık." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:33 Kaynak: Bültenler
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